Chris Zegers presenteert Seven Worlds, One Planet-concert

Stil én schoon: dit zijn de 55 nieuwe bussen van de RET

15:13 ,,Deze bus trekt geleidelijker op en remt veel gelijkmatiger af, want je hoeft niet te schakelen. En hij is stiller natuurlijk.’’ Een RET-chauffeur somt op het busstation naast Rotterdam Centraal in no time op waarom reizen met een elektrische bus comfortabeler is voor reizigers. Vanaf nu heeft het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf 55 van dergelijke bussen rondrijden.