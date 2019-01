Christian Farla: ‘Ik tover een heli Ahoy in’

Baanbrekende trucs, een peperduur decor en tientallen illusies (opgeteld met een waarde van pakweg 2 miljoen euro), hoogstpersoonlijk bij elkaar gezocht in walhalla’s als Las Vegas. Dat is wat Farla voor Rotterdam Ahoy in petto heeft. ,,Ik wil natuurlijk alles uit de kast halen’’, vertelt hij in een café aan de Kralingse Plas. ,,Hoe ver ik daarbij wil gaan? Nou, ik wil een helikopter naar binnen toveren.’’ Even stil. Dan, met een grijns: ,,Dat is best ver gaan, hè?’’