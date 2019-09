Christine (74) is ster op YouTube en praat in haar video's zelfs over haar seksleven

,,Kijk! Deze film speelde zich af in de jaren 30. Zo werden we ook gekleed. IJskoud was het, gelukkig mocht ik een bontjasje aan. O, en kijk hier’’, roept Visser. Met haar lange, donker gelakte nagels tikt ze op haar telefoon. ,,O en hier! Toen liepen we over het kerkhof in Italiaanse zomerkleding.’’ Ze staart naar het beeldscherm. Het blijft even stil. Dan slaat ze een enthousiast gilletje. ,,Ja, foto gevonden. Je moet dit ook zien hoor. Ondanks de treurige muziek werden we steeds meliger. We moesten het wel twintig keer overdoen. Gieren was het!’’