CIDI: ‘Typerend dat Feyenoord zelf filmpje verspreidde waarin supporters met kankerjood schelden’

Het is een van de meest opvallende incidenten uit 2019 in Rotterdam uit de Monitor Antisemitische Incidenten, die het CIDI vandaag naar buiten bracht. ,,In de video hoor je supporters schelden met ‘kankerjood’. Die video is door de club zelf verspreid. Niet met die intentie, maar het is typerend dat Feyenoord in een promotiefilmpje een ode aan supporters wil brengen en het gewoon niet lukt om dat schelden eruit te halen’’, zegt Aron Vrieler van het CIDI.



De Monitor van 2019 telt in totaal 182 antisemitische incidenten, exclusief online antisemitisme. Dit is het hoogste aantal incidenten sinds CIDI de Monitor Antisemitistische Incidenten opstelt. In Rotterdam zijn vorig jaar tien meldingen gedaan bij het CIDI.