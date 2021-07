CIDI wil excuses van Feyenoord voor muurschildering Berghuis

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat Feyenoord excuses aanbiedt voor een muurschildering waarop de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis is afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust. De afbeelding was te zien in Rotterdam en is vermoedelijk gemaakt door fans van Feyenoord. De gemeente heeft de muurschildering verwijderd.

De Rotterdamse club heeft al afstand genomen van de schildering en zegt uit te zoeken of de daders een stadionverbod kunnen krijgen. CIDI stelt in een open brief aangegeven aangifte te gaan doen tegen de makers, die overigens nog niet zijn gevonden. De organisatie noemt dit ‘een nieuw dieptepunt in voetballand.

Dat Feyenoord onderzoekt of er stadionverboden kunnen volgen, noemt CIDI een goed signaal. De organisatie stelt voor om ook een reis naar Auschwitz of het Anne Frank Huis aan te bieden, ‘opdat men zich de ernst van de problemen realiseert en begrijpt’. ,,Het mag niet zo zijn dat uw club, met haar rijke historie, wordt misbruikt voor het reinste antisemitisme.” CIDI zegt graag in gesprek te willen treden met Feyenoord.

Rivaal

De muurschildering van ongeveer vier bij vier meter toonde Berghuis in een grijs-wit pak dat joden in concentratiekampen droegen. Hierbij stond de tekst: 'Joden lopen altijd weg'. Feyenoord noemde de graffiti ‘verschrikkelijk en walgelijk.’

Berghuis was aanvoerder van Feyenoord en koos onlangs voor een overstap naar Ajax. De transfer naar de rivaal is bij veel fans van Feyenoord niet goed gevallen.

Bedreiging

De voetballer werd eerder deze maand al bedreigd via een foto op sociale media waarop een spandoek te zien was met vinkjes achter de namen van ‘Polletje’ en Peter R. de Vries. ‘Polletje’ is Ajax-supporter Martin van de Pol die eerder dit jaar geliquideerd werd en Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van een schietpartij. De naam van Berghuis stond ook op het spandoek, maar dan zonder vinkje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.