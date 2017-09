Cipiers maken vlogs in de gevangenis

Volgens communicatieadviseur Sander Kuipers van DJI willen mensen graag een kijkje nemen in de inrichtingen. ,,Via filmpjes geven we hen die kans. Over het werk in onze inrichtingen kunnen mensen die dagelijks bij DJI werken het beste zelf vertellen. We hebben nu zes proeffilmpjes gemaakt. Van een vlog uit een tbs-kliniek, een penitentiaire inrichting tot eentje in de Rotterdamse vreemdelingenbewaring.''



Komende tijd kijkt de DJI welke medewerkers op vaste momenten een vlog willen en kunnen maken. Kuipers: ,,De vloggers zijn dus zeker geen acteurs. We denken er nog over na om daders in de vlogs te laten zien. Doen we dat wel, dan maken we ze onherkenbaar en onherleidbaar om slachtoffers niet te confronteren met daders.''