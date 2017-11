'Circus met Zwarte Piet ging niet weg om bedreiging'

updateHet Sinterklaascircus is niet uit Spangen vertrokken vanwege bedreigingen. Dat stelt de politie Rotterdam. ,,Het verhaal klopt niet”, zegt wijkagent André van Wingerden op Twitter. ,,Er wordt in Spangen niet voor geweld gebogen.”

Het circus vertrok dinsdag vroegtijdig uit Rotterdam: het had nog vier dagen te gaan in Spangen. Gisteren vertelde circusdirecteur Robert Zinnecker dat een tent was vernield en dat één van de wagens met verf besproeid was.

Volgens organisator Wouter Zuidema vertrok het circus vanwege bedreigingen door tegenstanders van Zwarte Piet. Een dag ná alle commotie is zijn verhaal anders. ,,Ik ben niet persoonlijk bedreigd”, zegt hij. ,,Dat het circus vertrok had met een aantal zaken te maken: miscommunicatie, weinig bezoekers en negatieve reclame.”

Lage opkomst

Quote Het circus is vertrokken vanwege de lage opkomst en een tweestrijd Woordvoerder politie Rotterdam ,,Als waar was dat circus weg zou gaan om bedreigingen zou ik dat niet laten gebeuren”, zegt André van Wingerden op Twitter. ,,Al moet ik zelf 24/7 voor de deur liggen. Maar het is niet waar.” De Spangense wijkagent mag van zijn werkgever geen toelichting op de gebeurtenissen geven aan het AD Rotterdams Dagblad. ,,We gaan hem niet centraal stellen in deze kwestie. Het circus is vertrokken vanwege de lage opkomst en een tweestrijd”, zegt een woordvoerster van de politie Rotterdam.

Met sponsor WMO Radar was afgesproken dat alleen roetveegpieten zouden worden ingezet in het circus. Zuidema was het daar niet mee eens. Hij maakte op Facebook zelfs nog reclame voor ‘originele zwarte pieten’ in het Sinterklaascircus. De medewerkers van het circus zouden op hun beurt niet op de hoogte zijn geweest van de afspraken over het uiterlijk van de pieten. De bezoekersaantallen vielen meteen al tegen: het Sinterklaascircus speelde voor een lege tent.

Bezoekers

,,Iedereen trok zijn handen van het circus af”, zegt Ninny Duarte Lopes, die zaterdag met een andere vrouw demonstreerde tegen Zwarte Piet bij het circus. ,,Ze hebben zich niet aan de afspraken gehouden. Dat er geen bezoekers kwamen, heeft volgens mij te maken met de hoge toegangsprijs.” Volgens Duarte Lopes zijn bij de demonstratie geen bedreigingen geuit. ,,Dat weet de wijkagent. Die was erbij.”

Commotie