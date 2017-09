CityLab010 deelt subsidie uit

Van de 200 ingezonden initiatieven krijgen er 53 subsidie. Er is nog geld beschikbaar voor plannen in de categorieën ‘Veilige stad’ en ‘Iedereen aan het werk’.

De plannenmakers presenteren zich dinsdagavond 24 oktober aan het grote publiek tijdens het CityLab010-event On Tour in de Hogeschool Rotterdam. De opleiding Marketing of Social Business richt zich op sociaal- en commercieel denken in een veranderende maatschappij. Inmiddels denken en doen een aantal studenten mee in het beantwoorden van vragen en vinden van effectieve oplossingen voor plannenmakers van CityLab010.