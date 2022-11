CityLab010 verdeelt 3 miljoen onder 46 Rotterdamse plannen

Ilanno (17) ziet hoe buurtgeno­ten verkeerde keuzes maken: ‘Wil ze laten zien dat het anders kan’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Met zijn Nairo plan wil de 17-jarige Ilanno Riepenhausen 10.000 kansarme kinderen helpen. „Sommigen hebben echt helemaal niks. Wij hebben alles en vergooien het.”

11:00