Club BAR vertrekt naar Den Haag: ‘Daar weten ze wel hoe het moet’

De mensen achter de gesloten Rotterdamse club BAR verkassen voor drie maanden naar Den Haag. Daar kunnen ze terecht in het cultuurpodium PIP. Eerder ketsten hun plannen voor een danceclub in de Ferro-hallen af.

De Haagse club PIP biedt de Rotterdamse creatievelingen onderdak. BAR Rotterdam krijgt een eigen ruimte, tenminste voor drie maanden. Jetti Steffers en Sjoerd Post van BAR gaan over het programma en het oude interieur van de Rotterdamse club zal er een plekje krijgen. Steven van Lummel, medeoprichter van PIP, laat in een persbericht weten: ‘In BAR vond PIP haar gelijke. Bij het sluiten van de een wordt gesneden in de ander, wij eten elkaar niet op maar voeden elkaar, houden de ander scherp en voelen liefde die stadsgrenzen, smaak en afkomst overstijgt. Wij zijn één, het verlengde van elkaar.’

De Haagse club luidde de samenwerking in met een evenement dat deed denken aan de sluiting van PIP. Bedoeld om mensen even aan het denken te zetten. Aan 3voor12 vertelt de club daarover: ‘Wat er met BAR is gebeurt, kan ook ons overkomen. Wij hebben net als onze collega’s te maken met huurverhogingen, de concurrentie van festivals en de daarbij komende verharding van de markt. Terwijl de schaal van de Haagse scene ons dwingt de drempel en ticketprijs laag te houden.’

Kris de Leeuw van BAR zegt kort te kunnen zijn over de samenwerking: ,,Als we in Rotterdam nergens meer een feestje mogen bouwen, dan liever in Den Haag. Daar weten ze wel hoe het moet.’’

Of BAR voor langere tijd 010 voor 070 verruilt moet nog blijken. Er zijn nog steeds plannen voor een andere plek in Rotterdam.