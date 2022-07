Club Blu voor de tweede week op rij beschoten, schutter wederom spoorloos

Exploitatievergunning

Eerder deze week heeft de gemeente de exploitatievergunning van Club Blu ingetrokken. De exploitant van de roemruchte club wordt verdacht van het witwassen van drugsgeld. De gemeente bevestigt het besluit, maar wil niet zeggen waarom de vergunning is ingetrokken. Het valt samen met de beslaglegging op een andere club van dezelfde eigenaar, in Zoetermeer, en op zijn woning in Leiden. Dat is gebeurd op verdenking van witwassen, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag. Clubeigenaar Ibrahim Y. zou de zaak in Zoetermeer hebben gekocht met crimineel geld.