Club Vie uitgeroepen tot beste club van Nederland

Het uitgaanspubliek stemde op Club Vie aan de Maasboulevard via sociale media. De populariteitscontest wordt jaarlijks gehouden aan de vooravond van de Amsterdam Dance Event (ADE).



Rotterdam was goed vertegenwoordigd met Villa Thalia op een tweede plek. Daarnaast eindigden Shelter in Amsterdam, Club Rodenburg in Beesd en Mondial in Beek in de top 5.