Club voor rechtse homo's: COC is een filiaal van D66

Gayservatives is geboren uit frustratie. ,,Na elk incident tegen homo's is het weer raak: politici en vertegenwoordigers van homobelangenorganisatie COC in de media. Hun boodschap: oh, wat erg. Ook standaard: de malle acties die daarop volgen. Hand in hand op de foto of zo.''



Van Mil trekt een gezicht van 'poeh poeh, nou nou'. ,,Keihard aanpakken, dat is het enige dat helpt.'' Hoe dat moet, weet hij ook: bespot ze. ,,Trek ze een roze overall aan en laat ze onkruid wieden.''



Van Mil, tevens voorzitter van Jong Leefbaar Rotterdam, wil zich met zijn beweging nadrukkelijk roeren in het debat over geweld tegen homo's. In zijn ogen wordt dat te veel gedomineerd door het COC. ,,Die club is gewoon een filiaal van D66. Kijk naar de standpunten: vóór een ruimhartig immigratiebeleid. Terwijl dat nu juist een van de voornaamste oorzaken is van anti-homogeweld.''



Zo, die zit! Maar klopt het ook? In het politierapport 'Anti-homogeweld in Nederland' uit 2014 staat dat 62 procent van de verdachten Nederlands is. 17 procent van de verdachten heeft de Marokkaanse nationaliteit. Als je het aandeel Marokkanen onder de verdachten afzet tegen het percentage Marokkanen onder de bevolking blijkt dat

ze zwaar oververtegenwoordigd zijn in de groep verdachten van anti-homogeweld.



Symboolpolitiek

Van andere paradepaardjes van de traditionele homobeweging - genderneutrale toiletten, regenboogzebrapaden en speciale opvang van homoseksuele asielzoekers - moet Van Mil evenmin wat hebben. ,,Het is van de gekke dat er homo-azc's zijn. Als het die andere asielzoekers niet aanstaat, gaan ze toch terug?'' Over die zebrapaden en die toiletten: ,,Zonde van het geld. Alleen symboolpolitiek.''



Dutch Gayservartives wil zich eind deze maand tijdens de Rotterdam Pride aan het grote publiek presenteren. Voorzitter Martin Frank van het COC Rotterdam denkt niet dat de club een lang leven is beschoren. ,,Alle aantijgingen aan ons adres zijn onzin. Ik wens hem succes.''



Van Mils grote droom is om volksvertegenwoordiger te worden. Zijn grote voorbeeld is de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn. ,,Hij was 's lands eerste, echte gayservative. Veel homo's denken zoals ik en zijn blij dat zij nu eindelijk weer een stem hebben.''