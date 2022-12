Cobra ontploft in hand 16-jarige Rotterdammer: twee vingers kwijt

Gevreesde aannemer die vluchtte voor politie had wapens in huis: ‘Niet iemand met wie je ruzie maakt’

In de woning van de 52-jarige aannemer die vrijdag werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in Rotterdam-Overschie zijn door de politie twee wapens aangetroffen. De man was vrijdag urenlang op de vlucht na een schietpartij in de Rodenburgstraat, waar een ruzie over een klusrekening aan voorafging.

17:32