Cold case verdronken Mario Das Dores heropend: nieuwe informatie duidt op misdrijf

Hagenaar Mario Das Dores kwam 28 jaar geleden niet door verdrinking, maar mogelijk door een misdrijf om het leven in Rotterdam. Dat blijkt uit nieuwe informatie die de politie heeft. De zaak wordt heropend en er is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Op 20 mei 1994 werd het lichaam van de toen 35-jarige Mario Das Dores gevonden in de Delfshavense Schie in Rotterdam. Mario was voor het laatst levend gezien in de nacht van 14 op 15 mei van dat jaar.

Hij bezocht die nacht een Kaapverdiaans feest in de Sun Club in Rotterdam. Hij liep na afloop achter een groepje mannen aan die naar een feest in Real Parbo gingen, maar uiteindelijk besloten te gaan feesten in de club ernaast. Mario ging hen dus achterna, maar verdween daarna spoorloos.

Geen ongeval, maar misdrijf

Enkele dagen later dook zijn lichaam op. De politie startte daarna direct een onderzoek. Maar na een paar weken stopte ze daarmee, omdat ze ervan uitging dat verdrinking de doodsoorzaak was.

Nu, 28 jaar later, is er nieuwe informatie waardoor wordt gedacht dat Mario toch mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek is daarom weer heropend.

In Opsporing Verzocht wordt vanavond aandacht gegeven aan de zaak. Het programma begint rond 20.30 uur op NPO1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.