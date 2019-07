Coldcaseteam en familie hopen op doorbraak in mysterieuze vermissingszaak Jaïr Soares

Familieleden van de in 1995 verdwenen Jaïr Soares (7) uit Rotterdam hopen dat er eindelijk duidelijkheid komt over het lot van het jongetje. Een coldcaseteam jaagt 24 jaar na dato nog steeds op de dader. Voor de politie is het enige denkbare scenario een misdrijf, zo werd vanavond duidelijk in het programma Opsporing Verzocht.

Jaïr verdween op 4 augustus 1995 op het strand van Monster. Hij was daar met zijn vader, moeder, broertje en een kennis met haar dochtertje. Het jongetje vermaakte zich op een speelplaats naast strandtent Beach Club, maar toen zijn ouders patat hadden gehaald en Jaïr wilden ophalen, was het jochie verdwenen.

Rechercheur Leo Simais van het Haagse coldcaseteam dat de mysterieuze verdwijning onderzoekt, spreekt van een uitzonderlijke zaak. ,,Er is in 1995, in 2010 en 2011 intensief naar Jaïr gezocht, maar we hebben nooit iets gevonden. Geen kledingstuk, geen sleepsporen; niets. Dat maak je niet vaak mee. Hij lijkt echt van de aardbodem verdwenen.’’

De politie gaat er vanuit dat het jongetje door een misdrijf om het leven is gekomen. Wie dat op zijn geweten heeft, is nog altijd niet duidelijk. De recherche hield tientallen potentiële verdachten tegen het licht, maar verrichtte geen aanhouding. ,,We gaan er vanuit dat de dader de omgeving van die strandtent gekend moet hebben. Misschien woonde of werkte hij in de buurt.’’

Zolang de zaak onopgelost is, blijven Simais en zijn collega’s aan de boom schudden. ,,In de hoop dat er informatie uitvalt die het onderzoek lostrekt. We willen niet wachten op een toevallige dna-match van het NFI of een gouden tip. Er zijn mensen die weten wat er met Jaïr gebeurd is, maar die komen niet uit zichzelf naar ons toe. Daarom moeten wij er alles aan doen om die mensen naar ons toe te trekken.’’

Kalender

In dat kader is de cold case-kalender, met daarop onopgeloste vermissings- en moordzaken, ook verspreid in tbs-klinieken. De kalenders werden al uitgedeeld in gevangenissen, maar omdat de recherche er rekening mee houdt dat Jaïrs kidnapper misschien wel in een tbs-kliniek zit voor vergelijkbare feiten, zijn ze ook daar uitgedeeld. ,,Hopelijk krijgt de dader wroeging, of heeft een van de patiënten iets gehoord. We hopen dat we getipt worden.’’

De familie van Jaïr gelooft dat de jongen nog in leven is. ,,Er zijn in deze zaak alleen maar gruwelijke scenario’s denkbaar’’, zegt Jaïrs broer Martinho. ,,Maar we gaan niet rouwen en houden hoop. We hopen dat mensen die meer weten, zich melden. Want we willen dit een plekje kunnen geven.’’