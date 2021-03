Coldplay koopt Rotterdamse ‘rivierstofzuiger’ voor strijd tegen plastic soep

De megaband maakt de deal deze donderdag trots bekend op Twitter. Hoeveel geld ermee gemoeid is, zegt Coldplay niet. Volgens The Ocean Cleanup is met de bouw van de machine alleen al 550.000 euro gemoeid en betaalt de groep meer dan dat. Zo neemt ze ook de installatie, het transport en toebehoren voor haar rekening. De band laat in een statement weten dat ‘als nu geen actie ondernemen wordt de oceanen in 2050 meer plastic dan vis bevatten’. Behalve om hits als Viva la Vida en Fix You staat Coldplay bekend om de betrokkenheid bij het milieu. Zo maakte de groep eind 2019 bekend te stoppen met touren vanwege de impact op het klimaat en alleen nog maar op pad te gaan als dit CO 2 -neutraal kan.

The Ocean Cleanup, dat in Rotterdam kantoor houdt, is bekend van de veegarm van uitvinder Boyan Slat die de plastic soep in de Stille Oceaan opruimt. In 2019 lanceerde hij de Interceptor, omdat het meeste drijfafval via vervuilde rivieren in zee belandt en het daarom beter daar al opgeruimd kan worden. De Interceptor kan 50.000 kilo afval per dag uit de rivieren halen. Er zijn al Interceptors actief in Indonesië, Maleisië en de Dominicaanse Republiek.