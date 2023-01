College Zuidplas wil woningen voor Oekraïense vluchtelingen op Kleine Vink

Gestapeld

Oase

Begin vorig jaar besloot het Rijk de opvang van Oekraïense ontheemden te laten verlopen via de Veiligheidsregio’s. Per regio is bepaald hoeveel vluchtelingen een gemeente moet opvangen. Voor Zuidplas gaat dat om 189 personen. Zuidplas biedt op dit moment onderdak aan 120 Oekraïners in De Oase in Nieuwerkerk. De opvang in dat voormalige Rabobank-gebouw aan de J.A. Beijerinkstraat is tijdelijk, omdat het pand moet worden gesloopt voor de bouw van een appartementengebouw met gezondheidscentrum. In principe zouden de Oekraïense vluchtelingen er tot maart dit jaar mogen blijven, maar die periode is verlengd tot dit najaar. Omdat het ook hier om een tijdelijke situatie gaat, doet de gemeente verder onderzoek naar andere locaties om te blijven voldoen aan de taakstelling van het opvangen van 189 vluchtelingen.