Commissaris Jan Blaauw krijgt tóch zijn eigen straat in Lansingerland: ‘Zo snel mogelijk’

In Memoriam In memoriam: Jan Blaauw (1928-2020) leefde voor de politie

,,Blaauw.’’ Het was zijn karakteristieke manier van de telefoon opnemen. De stem klonk de laatste jaren wat krakerig, maar hoe kon het anders bij een negentiger? Zo broos als de stem ook was, in het koppie zat het nog goed. Het geheugen was dik in orde. Tot enkele weken geleden wist hij feilloos details van oude moordonderzoeken op te sommen. En nog niet zo heel lang geleden fietste hij elke week van zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs naar Rotterdam. Want dat was zijn stad. Altijd geweest.

21 december