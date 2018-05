Commotie om 'aapjes kijken' in Crooswijk

Minetti is woest en heeft dat al aan Trouw laten weten. ,,Wat ik eigenlijk wil zeggen: pleurt op naar je eigen wijk en ga daar door het raam gluren!’’ Want ze voelt zich ‘bekeken’. ,,Het is aapjes kijken. Dit komt in een persoonlijk leefgebied. Mensen wonen hier en daar gaan anderen een oordeel over vormen. En ook nog eens dat stigma van ‘de armste wijk’...’’ Gezien de reacties op social media staat haar mening niet op zichzelf.



Aapjes kijkjes? Dat gaat voormalig NOS-journalist Wouter Kurpershoek, initiatiefnemer van de tocht, veel te ver. ‘Buitengewoon beledigend. Beledigend voor de Crooswijkers’, zegt hij. ,,Het idee van de dagtocht is dat mensen zelf op reportage kunnen gaan. Om een eigen beeld te vormen van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals in Crooswijk. Dat heeft absoluut niets met aapjes kijken te maken.’’