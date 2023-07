Conny's man stelde zich na zijn dood beschikbaar voor de wetenschap: ‘Hadden een uitvaart zonder lichaam’

Liftopslui­tin­gen in ouderenvil­la Schiedam baren bewoners en brandweer zorgen

De brandweer is er helemaal klaar mee. Stééds weer zitten bewoners van een zorgcentrum voor ouderen aan de Anna van Saksenstraat in Schiedam vast in de lift. De brandmeldinstallatie, die zich in de lift bevindt, gaat vaak af en daarmee wordt de lift automatisch gestopt. De brandweer heeft laten weten niet meer uit te willen rukken voor deze meldingen, totdat Villa van Oranje zijn zaakjes op orde heeft.