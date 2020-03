Consternatie in metro door jongens met knuppel: ‘Die knuppel was bijna groter dan die tiener’

Uitgespro­ken docent krijgt ook in hoger beroep gelijk: ze is onterecht ontslagen

21:09 Lerares Leneke Kieviet is onterecht ontslagen bij de middelbare school Helinium in Hellevoetsluis. Kieviet was al eerder door de rechter in het gelijk gesteld, maar het schoolbestuur ging in hoger beroep. De rechters blijven echter bij het eerdere oordeel.