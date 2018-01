Controle Markthal: ongedierte en onhygiënische toestanden

Aanleiding voor de grote controle was een recente spoedsluiting van een onderneming vanwege muizenoverlast en meerdere constateringen van plaagdierenoverlast in de Markthal. In totaal werden 76 zaken met levensmiddelen geïnspecteerd.



De inspecteurs van de NVWA constateerden 36 overtredingen. In 23 gevallen leidde dat tot een directe waarschuwing. In 13 gevallen was de situatie ernstiger, en zijn er zogenoemde rapporten van bevindingen opgemaakt. Deze ondernemers krijgen een boete of andere sanctie.



Volgens een woordvoerder van de NVWA hoeven consumenten, die in de Markthal eten of voedsel kopen, zich geen zorgen te maken. In geen van de gevallen is sprake van gevaar voor de volksgezondheid, benadrukt hij. ,,Als wij een gevaar voor de volksgezondheid zien, dan sluiten we zo’n zaak meteen.’’