'Coolblue-toren naast het station'

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat Coolblue-voorzitter Pieter Zwart in overleg is met de gemeente Rotterdam over nieuwe huisvesting. ,,Het is bekend dat Coolblue enorm hard groeit en ze zoeken iets nieuws. We voeren oriënterende gesprekken en kijken naar de twee plekken naast het centraal station.'' De gemeente is er veel aan gelegen een bedrijf als Coolblue te behouden in de binnenstad. ,,Het is een groot, zelfs internationaal, bedrijf dat perfect past in het Central District. Ook omdat het overgrote deel van de werknemers gebruikmaakt van het openbaar vervoer.'' Pieter Zwart zelf wil geen reactie geven. Bij het Centraal Station zou dus een 'Coolblue-toren' kunnen verrijzen. Eerder dit jaar maakte de gemeente bekend dat twee prominente bouwlocaties vlak naast het station in de verkoop gaan.

Delftseplein

Aan het Delftseplein, waar momenteel de taxistandplaats is gevestigd, staat een toren van 160 meter gepland. Aan de andere kant, de Conradstraat, is zelfs een hoogte van 180 meter mogelijk. De gemeente wil een 'gemengd programma' van zowel kantoren als woningen. De interesse vanuit de markt is groot. De aanbesteding zal begin oktober beginnen, op de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München.



Coolblue is in 1999 opgericht door drie Rotterdamse studenten en is een uitgegroeid tot een van de grootste webwinkels van het land. Het bedrijf heeft ook traditionele winkels waar klanten de producten kunnen uitproberen en ophalen. Dit jaar verwacht Coolblue een omzet van meer dan een miljard euro te behalen.



Begin dit jaar werkten bij Coolblue 2.650 mensen - dat is inclusief het centrale magazijn in Tilburg.



Het bedrijf is sinds 2012 gevestigd aan het Weena, schuin tegenover het station, waar het de bovenste verdiepingen huurt van het kantoorpand Plaza. Vanwege de sterke groei huurde het bedrijf vorig jaar nog eens drie verdiepingen erbij in de naastgelegen Millenniumtoren.