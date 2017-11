Coöperatie van bewoners wil bod doen op dak van de Hofbogen

De Hofbogen Coöperatie klom vandaag het dak van de Hofbogen op. Als het aan hen ligt hebben zij binnenkort het dak in beheer. ,,We hebben nu wel lang genoeg gewacht, er gebeurt hier niks, dus doen we het wel zelf."

Door middel van het Right to Challenge (het overnemen van een taak van de overheid) hoopt de stichting, een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers, ontwerpers en instellingen met plannen een bod te kunnen doen de twee kilometer lange Hofpleinlijn. Het doel: het aanleggen van een stadspark met ruimte voor terrassen.

,,Dit dak ligt nu al 7 jaar te wachten op ontwikkeling, en het schiet nog steeds niet op", legt Piet Vollaard, een van de initiatiefnemers uit. ,,Wij willen gebruik maken van het Right to bid, dit houdt in dat we het zelf - samen met maatschappelijk investeerders - kopen, exploiteren en beheren."

Op dit moment is het dak nog in beheer van ProRail. ,,Zij willen er graag vanaf, maar er is afgesproken dat de Hofbogen als geheel worden verkocht", legt Vollaard uit. ,,Daar zit het addertje. De Hofbogen zijn in beheer van de Hofbogen B.V. Dat is dan weer in handen van Vestia en Havensteder. De waarde loopt voor hen met de tijd alleen maar op, dus het lijkt wel of er voor hen absoluut geen haast bij is. Wanneer zij de Hofbogen verkopen komt het beheer van het dak in handen van de gemeente. Wat zij er dan mee gaan doen is niet duidelijk. Wij zouden graag die taak van de gemeente over nemen."

Het dak van de Hofbogen wordt door ProRail, zoals afgesproken, helemaal opgeknapt. ,,Het is nu helemaal waterdicht en zelfs worteldicht. We zouden er zo een park kunnen aanleggen."

De groep kijkt naar de mensen achter de High line in New York. ,,Dat is een langgerekt, verhoogd stadspark in Manhattan, dat ook door een burgerinitiatief is ontstaan. Zij zijn er mee begonnen en grotere bedrijven hebben er voor gezorgd dat het kon ontwikkelen en kan blijven bestaan. Dat hopen we met onze coöperatie ook te kunnen doen. Het aanleggen van het park kost zo'n 3 miljoen euro en dat zou nog te doen kunnen zijn. Maar we kunnen pas beginnen als ook de gebouwen van de Hofbogen zelf zijn aangekocht. Daarvoor hebben we meer partijen nodig."

De bal ligt nu bij de gemeente. Vollaard: ,,Ze hebben al toegezegd dat ze een scenarioverkenning willen doen voor ons plan. Maar ik ben benieuwd of dat er nog gaat komen voor de gemeenteraadsverkiezingen... Wij staan in ieder geval al helemaal klaar."