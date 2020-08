Corona bezorgde chefkok Van Dillen een valse start, maar nu is zijn binnentuin een soort ‘lusthof’

Gewapende overval in woning in Rotterdam-Zuid, politie tast in het duister in zoektocht naar daders

13:29 In de nacht van maandag op dinsdag is een woning aan de Langenhorst in Rotterdam-Charlois overvallen. De bewoner werd daarbij bedreigd met een vuurwapen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de overval.