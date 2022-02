Ermelinda (27) kreeg in maart corona en is nog altijd niet de oude: ‘Ik wil weer leven als voorheen’

Snel moe, pijnlijke longen en een slechte conditie. De 27-jarige Ermelinda Pires liep in maart corona op, waarschijnlijk tijdens haar werk in de thuiszorg, en is nog altijd niet de oude. Fysiotherapeut Joan van Adrichem begeleidt in haar praktijk in Rotterdam ex-covidpatiënten en vreest dat die nu niet altijd de benodigde hulp krijgen.

17 december