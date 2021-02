Coronaboetes voor bewakers kapperszaak blijven staan, ook al is de Tweede Kamer tegen

Wat lief: hongerig roodborst­je vliegt zó het museum in

11 februari De vraag is wie er harder schrok: het roodborstje dat gisteren stiekem het Natuurhistorisch Museum Rotterdam binnen piepte, of directeur Kees Moeliker. Het hongerige ieniemienie vogeltje was door de achterdeur naar binnen geglipt, terwijl het personeel bezig was met sneeuwruimen. ,,Het is goed dat ik hem ontdekte’’, meldt de baas van de opgezette dierencollectie, ,,anders had hij zich nog doodgevlogen.’’