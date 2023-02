Coronamonument om te gedenken aan de IJssel

Opinie Lijsttrek­ker D66 in Zuid-Hol­land Laura Neijenhuis: ‘Ik wil die paarse gloed weer zien’

Het is tijd dat we gaan doen wat nodig is en dat is veel minder stikstof uitstoten om de natuur te herstellen, zegt D66-lijsttrekker in Zuid-Holland Laura Neijenhuis. ‘Dan kunnen we weer genieten van de natuur en genoeg woningen bouwen’.