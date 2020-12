Coronaprotest in Rotterdam voor ‘hen die zwaar lijden onder de maatregelen’

Toeter

Een deel van de groep, die bestaat uit tientallen demonstranten, is inmiddels de weg over gestoken en gaat in de richting van het Stadhuisplein, waar de groep groeit. Een enkeling heeft attributen meegenomen om herrie te maken. Zo loopt één van de demonstranten met een toeter rond en een ander heeft een pan bij zich waar met een pollepel op geslagen wordt. Hij probeert iedereen op te zwepen.

Er is politie aanwezig om de boel in de gaten te houden. De politie noteerde de identiteit van enkele demonstranten, omdat het protest niet is aangekondigd en er dus geen organisator bekend is. Dit betekent dat er een openbare orde risico is. Als het rustig blijft, doet de politie niets met die gegevens. Een moeder vertelt aan een politieagent hoe moeilijk het sluiten van de scholen voor haar is. Zij is geboren in het buitenland, haar zoon in Nederland. ,,Hij spreekt en schrijft perfect Nederlands. Hoe kan ik hem les geven?”