‘Corporaties moeten huizen niet slopen, maar verkopen en nieuwe huurhuizen erbij bouwen’

Wonen wordt een belangrijk thema in de komende Provinciale Statenverkiezingen. De provincies gaan over de ruimtelijke ordening en wijzen bouwlocaties aan. Het Economisch Instituut voor de Bouw adviseerde pas het woningtekort op behapbare wijze op te lossen: bouw in elk dorp een straatje erbij.

Ik zie van dichtbij dat het tegenovergestelde gebeurt. Het straatje waar ik woon in Krimpen aan de Lek, wordt tegen alle logica in gesloopt. Vervolgens wordt er opnieuw gebouwd in plaats van erbij gebouwd.

Het gaat om zestig woningen van woningbouwcorporatie QuaWonen. Vier jaar geleden kwam ik hier wonen via een vastgoedbeheerder. Mijn buren en ik moeten nu plaatsmaken voor sloopkogels. Dit wist ik toen ik het contract tekende. Wat ik echter niet in m’n glazen bol zag, was hoe krap de woningmarkt zou worden.

In een flits verkocht

Starterswoningen zijn bijzonder gewild. In m’n dorp wordt elke woning onder de 2,5 ton in een flits verkocht. Klein, ouderdoms-en asbestclausule in het contract, slecht energielabel of geen centrale verwarming: het maakt niet uit. Starters schreeuwen om woningen in deze prijsklasse.

Op Funda staan in heel Nederland 2200 woningen van 2 ton te koop. Als de woningbouwcorporatie mijn straat te koop zet, dan groeit dit aantal direct met bijna 3 procent. Als gemeente en provincie de woningbouwcorporatie een nieuwe locatie geven om een nieuw straatje te realiseren, dan hebben we nieuwe sociale huurwoningen én betaalbare starterswoningen.

Niets waard

Waarom gebeurt dit niet? De woningbouwcorporatie en de wethouder vinden de woningen niets waard, omdat ze niet energieneutraal zijn en er asbest in zit. De realiteit is dat particulieren wél de waarde zien en de woningen graag kopen, opknappen en er gaan wonen. Het is rationeler en medemenselijker als de woningen te koop worden aangeboden, zodat ze deze kans krijgen.

Quote Verkopen dus in plaats van slopen. Dan is het aan de mensen zelf wat er met de woningen gebeurt

Verkopen dus in plaats van slopen. Dan is het aan de mensen zelf wat er met de woningen gebeurt. Ook sociale huurders kunnen dan in hun oude huis blijven wonen door het te kopen.

Slim omgaan met de middelen

Het is daarnaast een kwestie van slim omgaan met de middelen die we hebben. Geen overbodige luxe gezien de hoge prijzen van energie en grondstoffen en de tekorten aan arbeidskrachten.

Tijdens de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog werden enorm veel woningen gebouwd. Mijn straat is een icoon van die tijd. Dat de straat nu gesloopt wordt, is ironisch. We hebben de doortastendheid en het optimisme van die tijd juist hard nodig. Ik hoop vurig dat er dus niet een straatje wordt gesloopt, maar juist wordt bijgebouwd op een nieuwe locatie. Op die wijze is nieuwbouw echt ‘nieuw’ en niet ‘in de plaats van’. Hopelijk bieden provincies zo snel mogelijk de ruimte om dit te realiseren.

Armanda Govers is kandidaat-Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland

