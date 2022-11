Corrupte beveiliger in drugszaak komt naar uitspraak rechtbank en moet gelijk de bak in

Hij had er kennelijk niet op gerekend en wilde eigenlijk de rechtszaal uitlopen nadat uitspraak was gedaan in een omvangrijke drugszaak. Maar de van corruptie verdachte beveiliger Gregory L. (32) moest gelijk mee met de parketpolitie om naar de gevangenis te worden gebracht. Hij mocht nog wel even knuffelen met zijn moeder en zijn vriendin.

De Rotterdammer kreeg een celstraf van 4,5 jaar opgelegd voor zijn aandeel in een criminele organisatie die honderden kilo’s cocaïne binnenhaalde. Hij had net als zijn vier medeverdachten de uitspraak in vrijheid mogen afwachten omdat de rechtbank hun voorlopige hechtenis had geschorst. Met het opleggen van de celstraffen kwam die beslissing te vervallen en zullen de vier zich bij de gevangenis moeten melden. Doen ze dat niet, dan gaat justitie na waar ze verblijven en worden ze opgehaald om alsnog de bak in te draaien.

Pottenkijkers

L. was de enige die naar de rechtbank kwam om het vonnis aan te horen. Toen het bij de man was doorgedrongen dat het over was met zijn vrijheid, werd hij voordat de politie hem afvoerde nog wel in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van zijn geliefden. Zijn moeder wilde dat het liefst op de gang doen, zonder alle pottenkijkers. Maar daar de rechtbank een stokje voor. Het moest in het bijzijn van het publiek.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd de beveiliger omgekocht om op het haventerrein de poort open te zetten voor handlangers die de coke uit de containers kwamen halen. Een hoofdrol in de organisatie was weggelegd voor een vrouw: Caressa B. (30) uit Rotterdam. Ze kocht onder meer havenwerkers en zelfs een rechercheur om. B. moet 6 jaar gaan zitten, evenals haar Vlaardingse rechterhand Faouzi K. (36). Verdachte nummer 4 - een storingsmonteur - gaat 3 jaar de cel in. Nummer 5 kreeg 18 maanden opgelegd.

