Corrupte douanier Gerrit G. in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel

Het gerechtshof in Den Haag heeft de corrupte douanier Gerrit G. (59) veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor het doorlaten van grote partijen cocaïne, waar hij zich vanuit de onderwereld rijkelijk voor liet betalen. Tegen de Westlander was ook veertien jaar geëist; het is eveneens de straf die hem in 2017 door de rechtbank werd opgelegd.

G. werkte op de afdeling Pre Arrival van de douane in de Rotterdamse haven en regelde - soms vanuit huis - dat containers met coke door de controle konden glippen en in handen kwamen van de criminele ontvangers. De corruptie maakt de zaak bijzonder, meent het Openbaar Ministerie (OM). ,,Een douaneman, op een cruciale plek in de haven, zwicht voor de verleiding van het grote geld en zet de poorten voor de containers met verdovende middelen wagenwijd open”, vatten de aanklagers in het hoger beroep van het zogenoemde ‘onderzoek Doussie’ de verdenking samen.

Daarin speelden volgens justitie ook de Rotterdammer Dennis van den B. (49) en zijn voormalige kameraad René F. (52) uit Schiedam een voorname rol. Ze zouden de douanier hebben omgekocht. Tegen Van den B., die van de rechtbank tien jaar cel kreeg, werd in het hoger beroep een jaar meer geëist. Hij moet nu tien jaar brommen en krijgt daar nog een jaar extra bovenop voor twee andere misdrijven. Daar kreeg hij toentertijd twee voorwaardelijke celstraffen van zes maanden voor opgelegd. Die moet hij nu alsnog uitzitten. René F. (52) hoefde van het OM niet terug naar de bajes. Hij hoorde vier jaar eisen en heeft die straf al uitgezeten.

Strafvermindering

Van den B. heeft volgens de aanklager een prominente rol gespeeld in het corruptieschandaal, waarbij de absolute hoofdrol vertolkt werd door de corrupte douanier. De rechtbank paste bij de veroordeling van Van den B. een strafvermindering toe, omdat er een lange periode forse inbreuk was gemaakt op zijn privacy. Zowel in zijn auto als zijn huis waren gesprekken afgeluisterd. De aanklagers in het hoger beroep wilden van die strafvermindering niks weten, mede omdat er sprake was van witwassen, bezit van vuurwapens en een bedreiging.

De drugslijn die was opgezet, werkte volgens het OM volop wantrouwen tussen Van den B. en F. in de hand. Er was ruzie over de inzet van de douanier en de verdeling van de winsten. Een geplande huurmoord op verdachte Van den B. (49) leidde in januari 2014 tot de ‘vergismoord’ op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs. Het onschuldige slachtoffer werd tijdens het uitlaten van zijn honden aangezien voor Van den B., die in dezelfde wijk had gewoond en er nog regelmatig een rondje met zijn hond maakte. Het OM wil F. nog vervolgen voor de gruwelijke vergissing; hij zou de opdracht hebben gegeven voor de liquidatie van Van den B.

300 kilo cocaïne