Corrupte havenmedewerker gepakt bij container met 363 kilo coke

De medewerker van een overslagbedrijf, een 43-jarige Rozenburger, wordt er onder meer van verdacht containers te hebben geplaatst zodat smokkelaars van drugs er gemakkelijk bij konden komen.



De politie kreeg de man maanden geleden in het vizier, nadat op de terminal een opengeknipte container was gevonden. Het vermoeden rees dat daar drugs in hadden gezeten en dat iemand van het bedrijf de laadkist voor de 'uithalers' gunstig had neergezet. Het onderzoek leidde naar de verdachte.



In de woning van de Rozenburger zijn geld en spullen in beslag genomen. Onderzocht wordt of er nog andere verdachten zijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar het geld dat verdiend is met de smokkel.



Volgens de politie waren collega's van de man behoorlijk geschrokken van de arrestatie.