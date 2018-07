'Cowboys' lokken medewerkers ziekenhuis weg

Verboden is het niet. ,,Dit is het gevolg van de marktwerking in de zorg." Natuurlijk, het ziekenhuis beseft hoe verleidelijk de aanbiedingen zijn voor het personeel, zoals operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Mede omdat uitzendkrachten ook geen nacht- of weekeinddiensten hoeven te draaien. ,,Daarvoor willen we alleen vaste medewerkers omdat je het ziekenhuis goed moet kennen. Een steeds kleiner team heeft hierdoor steeds vaker dienst waardoor de verleiding om over te stappen groter wordt.''



,,De problemen worden door de overstap naar een uitzendbureau alleen maar groter'', legt Alexander van Marle, traumachirurg en voorzitter van de medische staf uit. ,,Als uitzendkracht kun je in drie dagen verdienen wat je bij ons in vier dagen verdient. Zeker met jonge kinderen is dat erg aantrekkelijk. Maar daardoor heb je nog minder uren beschikbare capaciteit.'' Het ziekenhuis waarschuwt dat als de personeelstekorten over zijn, de uitzendkrachten geen werk hebben.