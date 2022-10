Crimineel voelt zich achtervolgd en schiet op auto: ‘Onschuldige man werd slachtoffer van paranoïde R.’

Biblio­theek Rotterdam getroffen door cyberaan­val

Bibliotheek Rotterdam is getroffen door een cyberaanval, waardoor alle vestigingen te maken hebben met een computerstoring. Wat exact aan de hand is en welke systemen getroffen zijn, wordt volgens woordvoerder Nicole de Jong onderzocht. ,,Op dit moment heerst vooral ongeloof. De bibliotheek is dé plek voor de Rotterdammer, dan is het toch laf om een organisatie als de onze hiervoor uit te kiezen.’’

18 oktober