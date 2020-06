‘Crisissfeer op islamitisch Avicenna College’

video Conclusie onderzoek na dood drie Rotterdam­se vrouwen: hulp huiselijk geweld komt vaak te laat

24 juni Het duurt vaak te lang voordat slachtoffers van huiselijk geweld in Rotterdam de juiste hulp krijgen. In de wijken is het onduidelijk wie de regie over de hulpverlening heeft. Ook is de samenwerking tussen verschillende instanties problematisch. Dit constateren onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut. De Rotterdamse gemeenteraad gaf vorig jaar opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar huiselijk geweld.