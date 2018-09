Cruiseschip in Rotterdam vrijgegeven na alarm over 70 zieken

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Wilhelminakade om de situatie in goede banen te leiden. Een arts onderzocht de patiënten namens het Havenbedrijf Rotterdam. Tot die tijd mocht niemand het schip verlaten of betreden. Deze inspectie werd even na half één afgerond. Gevreesd werd voor het norovirus, volgens directeur Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam, ‘een zware zomergriep’ met overgeven en diarree. Die kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen en is zeer besmettelijk. De ziekte komt geregeld voor op cruiseschepen en in vliegtuigen.



Zoals bijna elke week arriveerde de AIDAperla vanmorgen vroeg in Rotterdam. Toen was er bij de hulpdiensten nog geen noodsituatie bekend. Rond 10.00 uur sloeg het Haven Coördinatie Centrum alarm. Toch waren mensen aan boord al dagenlang ziek. In totaal meldden zich zeventig cruisegangers bij de ziekenboeg. De helft is inmiddels opgeknapt.



Omdat de AIDAperla uit het buitenland kwam, in dit geval Zeebrugge in België, werd geen enkel risico genomen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Cruisegangers willen hier aan wal komen en excursies maken. We willen niet dat die mensen zich door over de stad verspreiden voordat we weten wat ze precies mankeren.”



Vanmorgen, vóór 10.00 uur en voordat er groot alarm werd geslagen, ging een grote groep passagiers van boord. Vier bussen vertrokken richting Amsterdam en drie bussen reden heen en weer naar het centrum van Rotterdam. Er zijn nog geen meldingen van zieken bij die dagtrips. In Rotterdam werden de chauffeurs van Milot Reizen gewaarschuwd, zij moesten tot nader order stilstaan. Bij de Cruise Terminal stond een bus waarin terugkomende passagiers moesten wachten tot het schip was vrijgegeven.