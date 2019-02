Curator waarschuwt voor twijfelachtige ‘opvolgers’ van Islamitische Universiteit

Column ‘Rotterdam, je was de stad van onbegrens­de uitgaansmo­ge­lijk­he­den’

13:15 We hadden een mooi verjaardagsfeest gehad met de jarige Willem van Hanegem en groepten gelukzalig samen in de foyer van de Doelen toen een barmeisje bruut de bar sloot. 'Gaan we ergens anders een afzakkertje halen?', riep iemand.