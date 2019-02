D-Day vlag ceremonieel overgedragen aan de Kunsthal

Ongelukken eisen veel vaker levens 70-plus­sers

17:00 Verkeersongevallen in Rotterdam eisen de laatste twee jaar veel meer levens van 70-plussers dan voorheen. Zowel in 2015 als 2016 kwam ‘slechts’ één oudere in het stadsverkeer om het leven, maar in 2017 waren dat er liefst tien, meestal voetgangers. Vorig jaar vonden nog eens zes 70-plussers de dood op de Rotterdamse wegen.