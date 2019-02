D-Day vlag komt aan bij de Kunsthal

Maastunnel even afgesloten geweest vanwege uitlaat op de rijbaan

15:27 De Maastunnel is even afgesloten geweest vanwege een uitlaat op de rijbaan. De tunnel, richting Rotterdam-Noord, werd afgesloten om het onderdeel op te ruimen. Bestuurders werd aangeraden om te rijden via de Erasmusbrug, de Willemsbrug of de Ring.