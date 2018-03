D66: Coalitie over rechts keert niet terug in Rotterdam

VerkiezingenRotterdam wordt na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer bestuurd door een coalitie over rechts, zoals nu het geval is. Dat zegt D66-lijsttrekker Said Kasmi. Zijn partij zal, zoals het er nu uitziet, niet meer gaan samenwerken met Leefbaar Rotterdam. En de partij van Joost Eerdmans en de PVV behalen samen simpelweg geen meerderheid bij de stembusgang later deze maand, denkt hij.

,,Als je de peilingen nu bekijkt, kun je zien dat er op geen enkele manier een coalitie over rechts te maken valt", constateert de lijsttrekker van D66 in Rotterdam. Vanmorgen haalde Kasmi in een speech op het D66-congres, toevallig deze keer vanuit De Doelen, al hard uit naar Leefbaar waarmee de democraten en het CDA momenteel regeren in Rotterdam.

Volkspartij

Hij zei daar over Leefbaar: ,,Vier jaar geleden nog wat rechts, maar bovenal een volkspartij, waar wij toen nog mee konden samenwerken. En nu verbinden zij zich aan Forum voor Democratie. Een partij die een relatie legt tussen intelligentie en ras. Een partij met een voorman die zo’n groot ego heeft, dat hij ervan overtuigd is dat vrouwen die hem 'nee' verkopen, toch 'ja' bedoelen. En nu wil Leefbaar Rotterdam dat de Turkse supermarkt plaats maakt voor een Nederlandse groenteboer."

Kasmi heeft Joost Eerdmans al eerder gevraagd afstand te nemen van de uitspraken door prominente leden en de leider van Forum voor Democratie, maar die weigert dat vooralsnog.

,,Zolang Eerdmans geen afstand neemt van Baudet, en dat wil hij echt niet, wordt voor ons de toekomstige samenwerking met Leefbaar Rotterdam heel moeilijk. Laat ik uitdrukkelijk zeggen: de kans op een coalitie met D66 en Leefbaar erin is nu gewoon heel klein." Vorige maand sloot ook D66-leider Alexander Pechtold een samenwerking al expliciet uit.

Daar komt nog bij dat Eerdmans eerder ook flirtte met de PVV voor een toekomstige samenwerking, een partij die D66 al lang geleden heeft uitgesloten als coalitiepartner. Kasmi: ,,Zij staan qua idealen zo ver van ons vandaan dat we daar geen zaken mee kunnen doen. Als Leefbaar daar mogelijkheden ziet, doen ze maar. Wij zijn daar zeker niet bij."

Ze isoleren zichzelf

Sterker nog: hij kent maar heel weinig partijen in Rotterdam die met de partij van Wilders willen samenwerken, dus is een haalbare coalitie over rechts daarmee feitelijk onmogelijk. ,,Niet erg slim van Leefbaar Rotterdam, Ze isoleren zichzelf hiermee."

D66 is nu de derde partij in Rotterdam, maar de lijsttrekker sprak vanmorgen de ambitie uit om de grootste te worden. En dan ziet hij wel degelijk mogelijkheden om onderdeel te zijn van een coalitie vanuit het midden over links, bijvoorbeeld samen met GroenLinks en de PvdA. Maar ook VVD en CDA worden niet uitgesloten als partner.

Onder druk

Tijdens het campagne voeren in het centrum van Rotterdam zette ook D66-leider Alexander Pechtold Leefbaar Rotterdam verder onder druk, en in het bijzonder lijsttrekker Joost Eerdmans. ,,Hij moet niet met Baudet op een podium gaan staan, maar hem tot de orde roepen. Anders is toekomstige samenwerking uitgesloten’’, zei Pechtold.

,,Nogmaals: D66 gaat niet samenwerken met een partij die verbonden is met discriminerende uitspraken. Eerst over etniciteit, nu weer over seksuele geaardheid’’, aldus Pechtold. ,,Ik kende Leefbaar als een frisse partij waar veel Rotterdammers zich in herkennen. Maar nu nemen ze een verkeerde afslag.’’

Pechtold deed drie weken geleden Leefbaar al in de ban tijdens een politieke debat in Amsterdam. De Rotterdamse lijsttrekker Said Kasmi bevestigde daarop dat een coalitie met Leefbaar is 'uitgesloten' als Eerdmans geen afstand neemt van ‘discriminerende uitspraken’. Hierop zei Eerdmans dat D66 ‘de boom in kan’.

Toch bleef er twijfel. Want niet veel later zei Kasmi Leefbaar niet echt uit te sluiten, maar dat ‘ze wel een andere toon moeten aanslaan’.

Verkiezingsretoriek

Volgens Pechtold is het echter allesbehalve verkiezingsretoriek. De uitsluiting van Leefbaar Rotterdam is ‘keihard’, zegt hij. Ook als dat vorming van werkbaar stadsbestuur in gevaar brengt. ,,Het is simpel: de oplossing ligt bij Eerdmans. Hij moet Baudet tot de orde roepen’’, aldus Pechtold.

Hij prees het werk van de plaatselijke afdeling. ,,We hebben in Rotterdam acht jaar lang in het stadsbestuur gezeten. Er zijn goede dingen gedaan, al staat nu de verhouding met Leefbaar nu onder druk. Rotterdam is ook geen makkelijk stad. Veel mensen zitten opgesloten in hun eigen wereldje en hun eigen gelijk. Dat willen wij doorbreken.’’