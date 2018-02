D66 Rotterdam: minder straten vernoemen naar ‘witte mannen’

,,Het blijkt dat 92 procent van de vernoemde straatnamen naar witte mannen verwijst’’, zei raadslid Nadia Arsieni in de gemeenteraad. ,,Mannen en vrouwen uit allerlei culturen maken een belangrijk verschil voor onze wereldstad. Dat moeten we terug zien op straat’’, aldus Arisieni.

Nu nog mag een straat pas naar iemand worden vernoemd als deze persoon minstens tien jaar is overleden. Arsieni pleitte er ook voor om deze grens te verlagen naar één jaar. Zo deed ze meteen een voorstel om een straat te vernoemen naar het onlangs overleden D66-raadslid Gerda Eeuwijk. ,,Zou het niet mooi zijn als we over een jaar ergens in Rotterdam de Gerda Eeuwijkstraat hebben?’’