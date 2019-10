D66 twijfelt over herbenoeming Aboutaleb

VIDEO Nescafé niet boos om ‘gestolen’ slogan Eurovisie Songfesti­val

Nestlé vindt het niet erg dat Open Up de slogan is geworden van het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam. De Zwitserse multinational gebruikte de twee woordjes jarenlang om Nescafé-oploskoffie aan de man te brengen. Deze campagne stond, net als het liedjesfestijn, in het teken van 'verbinding'.