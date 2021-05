Daar is-ie dan! Babyolifantje geboren in Blijdorp

VIDEO Bijzonder! Zeldzame zwartneus­haai­tjes geboren in Diergaarde Blijdorp

13 maart Het Oceanium in Diergaarde Blijdorp is drie zeldzame zwartneushaaitjes rijker. Deze haaiensoort wordt volgens de dierentuin erg weinig gehouden in aquaria en geboortes zijn daarom erg bijzonder. In 2020 had de Rotterdamse dierentuin nog de primeur: geen enkele andere dierentuin of aquarium had de dieren daarvoor gekweekt.