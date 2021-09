Daar is ‘ie: het topje van de hoogste toren van het land. En bijna alle woningen zijn al verkocht

Nee, dit is geen verkooppraatje - het is écht waar. De Rotterdamse makelaar Leslie de Ruiter, betrokken bij vrijwel alle prestigieuze (en prijzige) Rotterdamse nieuwbouwprojecten, gaat zélf wonen in de Zalmhaventoren. De 215-meter hoge blikvanger langs de Maas verkeert momenteel in de laatste fase van de bouw; wat goed is te merken aan de dalende hijsloods - waarover later meer.