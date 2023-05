Daar tussen de hippies en de schapen voelde ik iets wat ik lang niet had gevoeld: veiligheid

‘Tot de dood ons scheidt’ appte Lucky aan zijn ex Anneke, vlak voor schietpar­tij Zwijn­drecht

‘Tot de dood ons scheidt’. Dat schreef Minh Nghia V. een uur voor de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht in een bericht aan zijn ex-vriendin Anneke (38). Hij wordt ervan verdacht een dodelijke kogel op haar moeder Michel (66) te hebben afgevuurd. Anneke raakte zwaargewond, en is nu gekluisterd aan een rolstoel. ‘En is voor altijd getekend.’