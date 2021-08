Daarom maken Rotterdammers deze weken massaal gebruik van watertaxi’s: ‘Horen nauwelijks Duits of Engels’

Net als onder meer de horeca en de hotelbranche, zuchtte het bedrijf onder de diverse lockdowns, die ook de vervoerssector hard troffen. In januari draaide het bedrijf nog maar op 10 procent, zegt mede-eigenaar Daan van der Have. ,,We vervoerden 1500 mensen per week, terwijl we normaal op de 13.000 à 14.000 personen zitten. En als het meezit zelfs op 17.000.’’