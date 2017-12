Dader 'balkonmoord' opgepakt: 'Nu hoef ik niet meer over mijn schouder te kijken'

Live Twitter Verdachte van zuurlek IJsselland Ziekenhuis had kantine als doel

9:49 De 26-jarige Hans J. uit Gouda die in mei dit jaar giftig perazijnzuur in het magazijn van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle verspreidde, wilde dit eigenlijk in de eetruimte van het ziekenhuis rond gooien om vernielingen aan te richten. ''Maar die deur zat dicht.''