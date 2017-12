Dader dodelijke mishandeling toch de cel in

Een ruzie over een slecht uitgevoerde reparatie was de toedracht van de fatale mishandeling. Van K. kwam in januari 2015 naar de Bovendijk in Rotterdam-Overschie om bij Faas verhaal te halen over een fout bij een reparatie. Volgens de aanklager moet Faas een stomp tegen zijn hoofd hebben gehad waarbij zijn halsslagader scheurde. Van K. zei dat er wel wat geduw en getrek was maar ontkent te hebben geslagen. Volgens hem was de monteur daarbij ongelukkig te val gekomen.